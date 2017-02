Mascara : La vie misérable de 22 familles à Zelagua

Réagissez

De nombreux enfants, a-t-on constaté, lundi, sont atteints de diverses maladies dues à un environnement malsain. Adel, né en 2004, est devenu handicapé mental trois mois après sa naissance.

Benyahia, âgé de 4 ans, souffre de problèmes de vue, comme d’autres enfants. «En tout, nous sommes 22 familles vivant dans la précarité. Certains d’entre nous sont nés ici depuis une trentaine d’années. Nous avons, comme tout le monde, déposé des dossiers pour bénéficier de logements sociaux, en vain», a lancé Messoud Ghali, père de trois enfants. Les occupants de ce qui reste d’une ferme portant le nom du chahid Si Hanifi se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. «Le maire nous a demandé de voir avec le chef de daïra de Ghriss en sa qualité de président d’attribution de logements sociaux», nous a relevé Zerkaoui Djilali. Contacté mardi par téléphone, le président de l’APC de Matemore a exprimé son souhait que les souffrances endurées par ces familles soient atténuées. «Nous avons exposé la situation de ces familles et on attend les décisions de la tutelle», nous dit-il. Pour plus d’informations, nous avons vainement tenté de joindre le chef de daïra de Ghriss qui se trouvait en sortie avec le wali en visite au nouveau pôle urbain de Deguagra, à Matemore, où ces familles espèrent être relogées. Selon une source du cabinet du wali, pas moins de 540 logements sociaux, dont 150 destinés à la résorption de l’habitat précaire sont en cours de réalisation, et le taux d’avancement des travaux est de 10 à 98%. Extraire ces familles, sans revenus, d’un environnement malsain est une nécessité absolue.