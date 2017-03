Mascara : la pomme de terre toujours plus chère

Réagissez

Le prix de la pomme de terre ne cesse d’augmenter à Mascara. Elle est cédée à 80 DA/kg dans les marchés informels comme ceux de Trig El Oued et d’El Argoub, situés en plein centre-ville de Mascara. Même celle retirée des chambres froides considérée comme de moyenne qualité a été affichée à 75 DA/kg !

Au niveau des marchés organisés de détails et autres locaux commerciaux de vente de fruits et légumes, le prix de la pomme de terre varie entre 85 et 90 dinars le kilogramme !

Pour les familles à faible revenu, la pomme de terre est devenue un produit de luxe. Que se passe-t-il ? Y a-t-il un déficit de production ? Selon un jeune fellah de la région de Ghriss, à 20 km de Mascara, la pomme de terre est disponible en grande quantité et se cède entre 30 à 35 dinars sur les champs. «Aussitôt arrivée dans les marchés de gros de fruits et légumes notamment de Tighennif, Mohammadia et Mascara, elle frôle la barre des 50 à 60 DA/Kg en gros», nous dit-on.

Un fonctionnaire exerçant au niveau de la direction de wilaya des services agricoles de Mascara a assuré la disponibilité, en grandes quantités, de la pomme de terre sur le marché, en annonçant qu’ «une production de 149 000 tonnes de pomme de terre d’arrière-saison a été obtenue au titre de la compagne agricole 2016-2017.» Selon notre interlocuteur, la campagne de récolte a été perturbée par le mauvais temps qui a sévi, dans la région, pendant 13 jours (du 11 au 24 janvier dernier). « Au cours de cette période de mauvais temps que les prix de la pomme de terre ont commencés à flamber».

Des fellahs et autres citoyens attribuent cette hausse à la spéculation. Ils déplorent, en outre, l’absence des services de contrôle des différents secteurs au niveau des marchés de gros de fruits et légumes. «En l’absence de ces services, les spéculateurs imposent les prix comme bon leur semble.»