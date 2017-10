Mascara : L’irrigation agricole en difficulté

Réagissez

Dimanche passé, des membres des associations agricoles et de la société civile de la région de Mohammadia, à 43 km de Mascara, se sont déplacés au barrage de Bouhanifia (29 km de Mascara) pour alerter le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, en visite de travail dans la wilaya, sur la situation plus qu’inquiétante dans laquelle se trouve le barrage de Fergoug (31 km de Mascara).

Envasé pratiquement à 98%, le barrage, actuellement, ne sert pas à grand-chose. Les fellahs du périmètre irrigué de la plaine de Habra, dans la région de Mohammadia, ont demandé au ministre d’accorder une attention toute particulière au barrage par l’affectation d’une des trois dragues en cours de fabrication dans l’usine Alieco de Hussein Dey (Alger) pour son désenvasement.

Le président de l’Association pour le développement et la promotion de l’agriculture, Boukhari Mohamed Bouzid, a annoncé au ministre que «le désenvasement du barrage de Fergoug permettra de couvrir les besoins en eau d’irrigation d’environ 4000 agriculteurs de la plaine de Habra dont 2800 inscrits à l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID)».

M. Necib s’est engagé à affecter la première drague à Mascara pour procéder au désenvasement du barrage. En outre, les agriculteurs du périmètre irrigué de la plaine de Habra, après plusieurs années d’attente, ont assisté, ce dimanche, au coup d’envoi, donné par le ministre, des travaux de réalisation de la conduite d’adduction des eaux du barrage de Bouhanifia vers la retenue du barrage de Fergoug. Selon l’ONID, l’enveloppe dégagée pour réalisation de ce projet, pour un délai de 30 mois, s’élève à 10 milliards de dinars.

Le projet, dont les travaux ont été confiés à l’entreprise ETRHB Haddad pour un budget de 6,4 milliards de dinars, consiste à réaliser la fourniture, transport et pose d’une conduite en béton précontraint à âme tôle de 37,435 km et équipement des ouvrages en ligne. «Il est prévu 6 piquages pour l’irrigation et l’AEP le long de la conduite de transfert, réhabilitation du barrage de Bouhanifia, réalisation de 7 traversées d’oued et deux traversées de chemin de fer et réalisation de 3 km de piste», note l’ONID.

L’objectif du projet est double. «Il s’agit dans un premier temps d’augmenter le rendement des transferts qui ont lieu actuellement via le lit de l’oued pour satisfaire la demande en AEP et en eau d’irrigation de la région, et dans un second temps, de ralentir le phénomène d’envasement de la retenue du barrage de Fergoug qui atteint actuellement plus de 80%». A noter que l’exécution du projet de réhabilitation en cours du périmètre d’irrigation Habra, sur 9971 ha, a nécessité un investissement de plus de 12,3 milliards de dinars.