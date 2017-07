Mascara : L’inquiétante prolifération des moustiques

Réagissez

L’invasion de moustiques fait craquer les citoyens à travers les différentes localités de la wilaya de Mascara. Ces derniers jours, tout le monde se plaint d’une nette dégradation de l’environnement urbain et rural et autres problèmes de santé qui y sont associés.

Dans la région de Tighennif (20 km de Mascara), une centaine de personnes, dont une majorité d’enfants ont été pris en charge par le personnel médical du service des urgences de l’établissement public hospitalier (EPH) pour fièvre et autres réactions allergiques cutanées dues aux piqûres de moustiques.

«Même le personnel médical de l’hôpital de Tighennif n’a pas été épargné par les piqûres de moustiques qui ont envahi les lieux», nous relatait, vendredi, une source hospitalière. Et d’ajouter : «Le nombre de personnes victimes de piqûres de moustiques est en nette augmentation. Vendredi, le chiffre a dépassé les 100 cas.»

Contacté, un cadre de la direction de la santé et de la population (DSP) de Mascara, sous couvert de l’anonymat, nous a annoncé le chiffre de «100 personnes, qui ont été prises en charge, de mercredi à vendredi, par le personnel du service des urgences de l’hôpital de Tighennif avant d’être orientées vers un dermatologue». Et d’ajouter : «Leur nombre est appelé à augmenter.» Notre interlocuteur pointe du doigt les autorités de la commune de Tighennif, notamment les élus, qui, selon lui, «n’ont pas mené l’opération de traitement anti-larvaire dans les milieux à risque et à temps».