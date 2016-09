Mascara : L’auteur de plusieurs attentats à la pudeur arrêté

Réagissez

L’auteur de plusieurs faits d’attentat à la pudeur et autres viols commis sur des enfants a été arrêté, ce week-end, par les policiers de la brigade criminelle et écroué par le tribunal de Mascara, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’individu, âgé de 33 ans, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est «impliqué dans des affaires d’attentats à la pudeur sur sept enfants mineurs», a précisé la même source, en ajoutant que «la brigade de protection de l’enfance et de lutte contre la délinquance juvénile a reçu plusieurs plaintes à propos d’un individu inconnu ayant commis des attentats à la pudeur sur des enfants âgés de moins de 15 ans».

L’arrestation de ce criminel a eu lieu après des investigations approfondies en coordination avec les éléments de la brigade criminelle qui ont exploité les descriptions et les renseignements fournies par les victimes. Un soulagement est ressenti chez la population de Mascara et autres localités limitrophes après l’arrestation de l’auteur des faits d’attentat à la pudeur et viols commis sur des enfants innocents qui a créé, depuis plusieurs mois, un climat de psychose.