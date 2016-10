Mascara est sale

Réagissez

La prolifération des rats et autres insectes, notamment les cafards, dans les cités des différentes communes de la wilaya de Mascara inquiète de plus en plus les populations.

Le nombre important de rats qui rôdent dès la tombée de la nuit, partout dans les villes de la wilaya, pose la question du rôle des services d’hygiène qui semblent être au registre des abonnés absents. «Cela fait plusieurs mois qu’aucune opération de dératisation ou de démoustication n’a été réalisée.

Ces derniers jours, les rats sont plus nombreux et nous incommodent», témoigne le propriétaire d’un commerce de la rue Mustafa Ben Boulaîd à Mascara. La situation est pareille dans les villes avoisinantes de Mamounia, El Keurt, Maoussa, Froha. «Que ce soit le jour ou la nuit, les rats désertent les canaux d’assainissement via les avaloirs non entretenus et cassés et envahissent les rues à la recherche de nourriture dans les bacs à ordures débordés», relate un commerçant à Mamounia.

Dans les autres daïras de la wilaya, comme Mohammadia, Tighennif, Hachem, El Bordj, Oued El Abtal, Oued Taria, Zahana, Ghriss ou Sig, le phénomène de la prolifération des rats et autres insectes pose un problème de santé publique. De nombreux cas de maladies infectieuses et autres zoonoses liées à des morsures d’animaux, notamment rats, chiens et chats, ont été enregistrés dans ces régions. Pour les spécialités de la santé, l’absence d’hygiène est la principale cause de cette situation qualifiée de «dramatique».

Dans la localité de Tighennif et les régions limitrophes, les cas de maladies infectieuses recensés par les services de la santé, notamment l’hépatite virale A, inquiètent. A ce jour, aucune explication convaincante n’a été fournie pour expliquer les causes de l’apparition et de la persistance de cette maladie dans ces régions. L’année passée, notons-le, 142 personnes ont été atteintes de maladies infectieuses du foie et la population de ces régions a été la plus touchée par les virus des hépatites virales A, B et C. «Les enfants âgés de 2 à 14 ans sont les plus atteints par cette maladie», nous dira une source hospitalière, qui a tenu à réclamer des sorties de contrôle sur l’état déplorable dans lequel se trouvent les sanitaires des écoles, sources des maladies.