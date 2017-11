Mascara : Des localités privées de téléphonie mobile

Réagissez

En cette fin de l’année 2017, il existe de nombreuses localités dans la wilaya de Mascara où il est impossible d’utiliser un téléphone mobile ou se connecter à internet.

C’est-à-dire, des milliers de citoyens qui vivent dans les régions rurales et éloignées de Mascara demeurent, purement et simplement, privés des services proposés par les trois opérateurs de la téléphonie mobile (Mobilis, Ooredoo et Djezzy et même Algérie Télécom). Jeudi dernier, lors du déplacement du wali de Mascara, Lenka Mohamed, à la localité de Aïn Kebira, relevant de la commune de Sedjerara (42 km de Mascara), pour l’inauguration d’un terrain de sport de proximité, les citoyens, notamment les jeunes, ont exprimé leur mécontentement devant l’absence de réseaux de téléphonie mobile.

«Que ce soit à Aïn Kebira ou autres douars limitrophes, il est impossible de passer des coups de fil ou d’envoyer des SMS avec nos téléphones portables. Nous sommes totalement isolés en matière de télécommunications. Aucune couverture téléphonique n’est disponible», relate un citoyen de Aïn Kebira.

Surpris, le wali, après avoir vérifié l’absence des réseaux téléphoniques avec ses deux téléphones portables, a demandé à la directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication de prendre en charge les doléances des citoyens par le déploiement d’antennes. En attente de l’installation d’une antenne, l’absence de couverture mobile constitue pour la population de Aïn Kebira et autres régions limitrophes, au nombre de plus de 2000 familles, un gros handicap.