Réagissez

Plusieurs cités à Mascara n’ont ni...

Plusieurs cités nouvellement réalisées à travers les différentes communes de la wilaya de Mascara sont privées de téléphone fixe et d’internet.

L’absence de ces moyens de communication dans les logements réalisés dans le cadre des différents programmes est devenue une obsession pour les locataires. Après avoir achevé le branchement de leurs habitations aux différents réseaux ; à savoir l’AEP, l’électricité ainsi que le gaz, les citoyens ont été surpris de voir leurs demandes de raccordement aux réseaux de téléphones fixe et Internet mises en instance.

«Le téléphone fixe et l’internet à haut débit (ADSL) sont devenus une nécessité notamment pour certains fonctionnaires ainsi que les élèves de l’enseignement secondaire et universitaire», souligne un citoyen de la commune de Mamounia, à 2 km de Mascara. Et d’ajouter : «Cela fait plus de cinq mois que des citoyens ont formulé des demandes d’abonnement au téléphone fixe et à l’Internet.

Leurs requêtes sont restées sans suite bien que le centre téléphonique se trouve à moins de 100 mètres de leur logements». La lenteur constatée dans le raccordement des nouvelles cités à ces réseaux est due, selon un fonctionnaire d’Algérie Télécom de Mascara, à «l’éloignement des habitations des demandeurs».