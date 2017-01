Mascara : Des actions de solidarité pour les victimes des intempéries

Réagissez

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) de Mascara poursuit sa mission de secours et d’aide aux familles affectées par les dernières intempéries qui ont touché les différentes régions de la wilaya.

Selon Benali Drir, président de la section locale du CRA, les multiples actions caritatives ont ciblé en particulier les foyers situés dans des douars totalement isolés par la neige et les eaux pluviales, dont Henidja et Sidi Ali Boukeroucha. Plus de 300 kits de denrées alimentaires et autres couvertures ont été distribués dans ces agglomérations rurales. Quelque 1500 autres lots de denrées alimentaires et de couvertures ont été également remis à des familles victimes des intempéries dans les localités les plus isolées des communes de Mohammadia, Sedjerara, Feraguig, Bordj et Aouf.

De nombreuses autres familles des quartiers de Mascara ont été prises en charge. En outre, des lots supplémentaires de couvertures et de couettes ont été livrés aux établissements hospitaliers, dont ceux de Mascara, Ghriss et Mohammadia, a relaté M. Drir. Ces actions caritatives ont visé les SDF (sans domicile fixe). Les sorties se poursuivent à la recherche des personnes de cette frange de la société, qui seront hébergées à l’hospice de Khessibia. Les actions de solidarité du CRA se multiplient durant ces jours de grand froid.