Mascara : Contrôle médical rigoureux pour les candidats au pèlerinage

Réagissez

Pas moins de 500 candidats au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam devront subir au préalable une visite médicale d’aptitude au pèlerinage, une opération lancée lundi 17 avril au niveau du Centre intermédiaire de soins en addictologie de Mascara, a-t-on appris d’un cadre de la direction de la santé et de la population. «Une équipe médicale pluridisciplinaire composée de médecins généralistes et de spécialistes, à savoir deux psychiatres, un cardiologue, un infectiologue, un réanimateur et un interniste, en plus d’infirmiers, est en place pour la circonstance», a précisé notre interlocuteur.

Les membres de cette équipe médicale sont chargés, durant au moins 45 jours, de «détecter parmi les candidats au cinquième pilier de l’islam les personnes atteintes d’un handicap figurant sur la liste des maladies qui peuvent empêcher les hadjis d’accomplir et d’achever les rites du pèlerinage, à savoir l’insuffisance rénale terminale, les affections cancéreuses évolutives, la déficience mentale, l’insuffisance cardiaque, et respiratoire, les maladies chroniques, diabète et asthme», nous dit-on.

Les personnes atteintes de ces maladies, en plus des femmes enceintes de six mois et plus seront déclarées inaptes et interdites de pèlerinage. Avant de subir ces auscultations, les postulants au pèlerinage à La Mecque doivent effectuer des prélèvements sanguins et autres radiographies du thorax. «Les différents établissements publics de santé de proximité (EPSP) ont été invités à la prise en charge des futurs hadjis en matière de prélèvements sanguins et radiographies», a affirmé la même source. Pour une meilleure prise en charge des candidats au cinquième pilier de l’islam, toutes les mesures possibles ont été prises par le personnel du Centre intermédiaire de soins en addictologie de Mascara.