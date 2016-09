Mascara : 43 personnes écrouées le mois d’août dernier

Réagissez

Pas moins de 43 personnes impliquées dans des affaires liées aux différents aspects de criminalités ont été écrouées, durant le mois d’aout dernier, par les tribunaux de Mascara.

Selon le chargé de communication de la Sûreté de wilaya, au cours de cette période, les agents de la police judiciaires ont traité quelques 157 affaires de criminalité impliquant 191 personnes dont 10 femmes et deux mineurs. «Parmi ces personnes, 43 ont été placés en détention», précise la même source.

Le service de la Police judiciaire, ajoute la même source, a enregistré durant, cette période, «182 affaires relatives à des atteintes aux personnes, il en a traité 99 affaires, impliquant 112 individus, dont 13 ont été placés en détention.»

Pour revenir à la nature des actes de criminalité portant atteinte aux personnes, «ils sont en majorité relatifs aux coups et blessures volontaires. On comptabilise à ce sujet 66 affaires dont un homicide et une tentative d’homicide et 10 affaires de violence sur ascendants. S’en suivent les affaires d’atteintes à la dignité des personnes qui sont au nombre de 26 affaires toutes relatives à des insultes et injures. Enfin, on trouve les affaires d’atteintes aux libertés individuelles avec 15 affaires relatives en majorité à des menaces.»

Pour ce qui est des atteintes aux biens, les policiers ont traité 45 affaires, impliquant 54 personnes dont une femme. «Parmi ces personnes 14 ont été placés en détention et les autres ont bénéficié de citations directes.» Le bilan indique : «Les affaires de vols simples viennent en premier lieu avec 14 affaires. En second lieu, on trouve les vols qualifiés avec 16 affaires. D’autres types d’affaires ont aussi été traités par le service, à savoir dégradations de biens d’autrui avec 12 affaires et une seule affaire d’escroquerie.»

Et 11 personnes écouées pour trafic et consommation de drogue.

En matière de lutte contre les stupéfiants, la brigade anti-stupéfiants a mis hors d’état de nuire 21 personnes impliquées dans 18 affaires de trafic et consommation de drogues, aux termes desquelles ont été saisis 173 comprimés psychotropes ainsi qu’une quantité de kif traité de 22 grammes.

À l’issue de leurs présentations devant les autorités judiciaires, 11 suspects ont été placés en détention provisoire et les autres ont bénéficié de citations directes.

Abdelouahab Souag

Mascara, Police judiciaire