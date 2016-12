Mascara : 31 familles relogées

Réagissez

Hier, la joie était perceptible chez les 31 familles du quartier Sidi Bousekrine, à Mascara.

Après plusieurs années de souffrance et d’attente, ces familles, dans leur majorité pauvres, ont bénéficié de logements dans le cadre d’une opération de Résorption de l’habitat précaire (RHP).

D’un autre côté, la tristesse se lisait sur les visages d’autres familles, notamment des veuves et leurs enfants n’ayant pas bénéficié d’un toit pour se les protéger en cette période d’hiver. Comme cette cuisinière dans un CEM, mère de trois enfants, Benbekar Meriem, qui nous a fait part de sa grande surprise de ne pas bénéficier d’un logement à l’instar de ses voisines. Autres cas révélés, 2 familles, qui n’ont aucun lien de parenté, ont bénéficié d’un logement qu’elles doivent alors… partager ! C’est le cas de B. Nacera, mère de 4 enfants, dont le plus âgé a 25 ans, et K. Kheira, mère d’un enfant de 14 ans.

«Comment allons-nous vivre dans un même appartement de trois pièces?», s’interrogent-elles. D’autres familles, dans leur majorité des femmes divorcées ou veuves, se sont montrées disposées à vivre dans un même logement. Parmi elles Souag Nadia, mère d’une fille de 15 ans, et Nekrouf Khadra, mère d’un enfant de 7 ans. «Dans ces favelas, on louait à 1500 DA. Avec cette opération de démolition décidée par les autorités locales, on n’a pas où aller. En plus, nous n’avons pas les moyens financiers pour louer», nous ont déclaré la plupart d’entre elles. Deux pères de famille bénéficiaires, Lakhdar, père de 4 enfants, et Yerou Mahdi, père de 5 enfants, étaient aux anges : «Nous étions dans l’attente d’un logement depuis une dizaine d’années. Grâce à Dieu, nos enfants vont vivre dans des conditions meilleures.» Cette opération de relogement a été accueillie avec une grande joie, surtout que le lieu où résidaient ces familles représentait un danger permanent pour leur vie.