Logements AADL à Mascara : Une société algéro-chinoise sur la sellette

Un délai de 10 jours a été accordé au groupement algéro-chinois chargé des travaux de construction, à Mascara, de 1500 logements location-vente de l’Agence d’amélioration et du développement du logement (AADL) pour «prendre les dispositions nécessaires susceptibles de rattraper le retard constaté sur le projet». Le cas échéant, le wali de Mascara aura le droit, sans prendre en compte l’avis de la direction de l’AADL, de «procéder à la résiliation du contrat et d’exiger le choix d’autres entreprises pour achever, dans les plus brefs délais, le chantier», nous dira une source de la wilaya.

A noter qu’après plus de 2 ans, le taux d’avancement des travaux est, officiellement, de 10%. Un chiffre contesté par un membre de l’association des souscripteurs à l’AADL 2, qui avance un taux de 4%. Selon le directeur du Logement, Abdelmadjid Guelil, le retard est dû à plusieurs facteurs, notamment, «le choix de terrain qui a été changé à maintes reprises, y compris les études d’ingénierie qui s’y rattachent et la défaillance des entreprises composant le groupement algéro-chinois qui n’ont pas les capacités financières nécessaires pour éviter toute interruption des travaux». Selon notre source, les questions financières ont été réglées.

«Le groupement réalisateur qui réclamait son dû a été payé», nous dit-on. Quant aux travaux de réalisation, à Sig, de 300 logements AADL du programme 2013, ils n’ont pas encore démarré. Concernant les 3000 autres du programme 2017, les services de la wilaya ont procédé au choix des terrains pour 1200 logements dans les localités de Tighennif (400), Hachem (150), Mamounia (150), Mohammadia (150), Ghriss (150), Sig (50) et Bouhanifia (150).

«Les procès-verbaux de localisation des 1200 logements ont été établis et remis aux promoteurs AADL afin de lancer les études», dira Abdelmadjid Guelil. L’opération de choix de terrain pour les 1800 restants est en cours à Mascara (400), Tighennif (400), Mamounia (100), Mohammadia (150), Ghriss (200), Sig (200), El Bordj (100), Tizi (100) et Oued El Abtal (150). A signaler que 6200 souscripteurs AADL ont déjà payé la première tranche. Un chiffre plus élevé que le quota de logements AADL accordé à la wilaya, qui est actuellement, de 4800 unités.

Cela signifie que la wilaya enregistre un déficit de 1200 logements AADL. Enfin, pour mieux répondre aux préoccupations des futurs acquéreurs, qui ne savent plus à quel saint se vouer, des voix s’élèvent pour réclamer l’ouverture d’une antenne AADL à Mascara.