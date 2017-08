Les villageois de Belkhir se plaignent du manque d’eau

Réagissez

Les citoyens de la localité de Mohamed Belkhir, relevant de la commune de Sidi Abdelmoumen, à 54 km de Mascara, sont sans eau potable depuis plusieurs jours. Selon certains d’entre eux, cela fait plus de 25 jours que les robinets sont à sec. «Cette situation de pénurie d’eau perdure depuis le mois de Ramadhan passé.

Avant, l’alimentation en eau potable de notre localité était assurée H/24 à partir de la station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ, à Oran», raconte un citoyen. Dans cette localité, où l’aménagement urbain fait défaut, tout le monde parle d’«une mauvaise gestion de l’alimentation en eau potable. Certains quartiers sont alimentés régulièrement et d’autres sont purement et simplement privés d’eau potable». Rencontré sur les lieux, le fontainier dément toute mauvaise gestion. «Parmi les causes de la perturbation dans l’alimentation du douar Mohamed Belkhir en eau potable, ce sont les actes de piquages illicites sur les canalisations de transfert de l’eau de mer dessalée», nous répond le fontainier.

Pas loin du douar, le constat est alarmant.

Des quantités importantes d’eau potable perdues à cause des fuites sur les canalisations de transfert de l’eau de mer dessalée. «Ce sont les agriculteurs et autres éleveurs de moutons qui ont endommagé ces canalisations pour irriguer leurs cultures et alimenter en eau leur bétail. Malheureusement, cela fait plus de deux mois que l’eau coule en abondance dans la nature sans que les services de l’Algérienne des eaux interviennent pour réparer ces fuites et mettre un terme à la pénurie d’eau dont souffre la population du douar Belkhir», dira un citoyen.