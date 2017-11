Les quartiers de Mascara pollués par l’affichage anarchique

Réagissez

Les candidats des différentes formations politiques engagées aux élections locales, du 23 novembre, ont «pollués» toutes les localités de la wilaya de Mascara par l’affichage sauvage de leurs affiches de campagne. Rien n’a été laissé au hasard.

Les affiches sont partout, sur les panneaux de signalisation, les murs des établissements scolaires notamment les écoles primaires, des immeubles privés et publics. De toutes formes et dimension sur lesquelles apparaissent les noms et les visages des candidats, les affiches se trouvent même pendues dans les rues !

Étrangement, les affiches des «futurs élus» sont absentent sur les centaines de panneaux d’affichages dressés, avant le début de la campagne électorale, par les agents municipaux dans divers coins des villes et autres agglomérations ! Même les affiches de l’administration, incitant les citoyens à aller voter, sont collées anarchiquement sur tous les murs des bâtiments et des écoles !

Les citoyens, affligés par la dégradation du cadre de vie marqué par un déficit en matière de ramassage des ordures dans leurs quartiers, sont outrés par l’ampleur qu’a pris le phénomène de l’affichage anarchique des portraits des candidats.

Ce qui est sûre, comme à l’accoutumé, aucun des futurs élus des partis en lice à ces élections ne prendra soins d’enlever ses affiches des murs. L’opération de nettoyage sera, peut-être, confiée aux agents de l’entreprise de nettoiement (Proprec) épuisés par la collecte des ordures ménagères !