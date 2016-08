Les puits abandonnés, un danger potentiel

Réagissez

Les puits abandonnés se chiffrent par milliers dans la wilaya de Mascara. Non sécurisés, ils constituent un danger permanent pour les populations. Chaque année, plusieurs cas de chute dans ces lieux sont enregistrés.

«La plupart des chutes sont malheureusement mortelles. En plus, rares sont les victimes qui en sortent saines et sauves», raconte un officier de la Protection civile. Ces puits non nettoyés et réalisés dans leur majorité écrasante sans aucune norme de sécurité guettent dangereusement les personnes imprudentes. Leur ouverture, envahie par les herbes sauvages, ces puits se sont transformés en de véritables pièges mortels.

Les populations des régions rurales sont les plus exposées à ces dangers mortels. Même les animaux n’échappent pas à ces menaces. Abandonnés dans des lieux éloignés, les puits contenant encore de l’eau et de la boue en plus de gaz toxique sont les plus dangereux.

Dans certains cas, on ne peut se rendre compte de la présence d’une victime dans un puits abandonné qu’après plusieurs jours de recherches. L’année précédente, la direction de wilaya de la Protection civile avait tiré la sonnette d’alarme. «Nous avons demandé un recensement général faisant ressortir la localisation des puits abandonnés et de les condamner définitivement en les remplissant de terre afin de prévenir tout risque», nous fait savoir notre interlocuteur. A ce jour, rien n’a été fait. «Les autorités semblent faire la sourde oreille !» commente notre source.