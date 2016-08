Les ordures envahissent la RN 17A

Réagissez

La RN 17A croule sous les immondices

La route nationale 17A, reliant Mascara à Mohammadia en passant par Mamounia, s’est transformée, ces derniers jours, en véritable dépotoir à ciel ouvert. De divers déchets jonchent les abords de la route.

Sans aucun respect de l’environnement, les gens jettent tout et n’importe quoi. Les abatteurs clandestins sont parmi les principaux pollueurs de l’environnement. Ils jettent, tout au long de la route, les déchets de poulets de chair et autres moutons rendant l’atmosphère insupportable à cause des odeurs nauséabondes.

Tout le monde, passants et riverains, se plaint de cette situation catastrophique. Même les employés des services de nettoyage se disent outrés par l’attitude des pollueurs. «Il est difficile de ramasser ces quantités importantes de résidus de poulets jetées tout au long de la route. L’odeur nauséabonde que dégagent ces déchets provoque une envie de vomir. C’est difficile à supporter !» nous dira, lundi, un employé de l’entreprise de collecte des ordures ménagères de Mascara. Et d’ajouter que «faute de moyens appropriés, les agents chargés de la collecte de ces ordures ne peuvent accomplir efficacement leurs tâches que ce soit à l’intérieur ou l’extérieur du tissu urbain». En l’absence des services de contrôle, la prolifération des décharges sauvages prend de plus en plus de l’ampleur sur la RN 17A.