Les habitants se plaignent des odeurs du centre d’enfouissement des déchets

Dimanche dernier, les parents des écoliers de l’établissement primaire Messaoudi Benameur de la localité de Hedjadjra, relevant de la commune de Tizi, à 10 km de Mascara, ont empêché leurs enfants de rejoindre les bancs de leur école.

La cause: «Nous avons recouru à cet acte pour dire stop à cette odeur puante dégagée du centre d’enfouissement technique qui gâche notre vie quotidienne», nous dira un retraité du secteur de l’éducation résidant dans cette localité rurale. Un autre a tenu à réclamer «le changement des horaires de déversement des déchets qui se fait, actuellement, en nocturne. En ces moments, les odeurs dégagées se font de plus en plus pesantes».

Des parents, avec lesquels nous nous sommes entretenus, ont relaté qu’«une dizaine de leurs enfants sont atteints d’une maladie de la peau dont la cause n’est autre que l’air pollué par la décomposition des déchets».

Un jeune père parmi eux nous a présenté un certificat médical rédigé par un dermatologue du secteur privé dans lequel on peut lire : «La maladie dont est atteint l’enfant H. Mohamed, âgé de 2 ans, est due au manque d’hygiène.» De son côté, la directrice de l’environnement de la wilaya de Mascara nous a déclaré qu’«il est impossible d’éliminer à 100 % les odeurs générées par les déchets. Afin d’atténuer les odeurs, l’exploitant du CET d’El Keurt a été appelé à procéder à la couverture des déchets en attendant la mise en pratique d’un système de pulvérisation et d’aspiration.

Pour le changement des horaires de déversement des déchets, on ne peut répondre favorablement». Au sujet des enfants désignés comme étant malades, un médecin de la santé publique a été dépêché sur les lieux, à l’heure où nous mettons sous presse aucun résultat n’a été rendu public.