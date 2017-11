Les habitants se plaignent de l’insalubrité

Réagissez

L’insalubrité fait partie du quotidien de la population de Mohammadia, à 32 km de Mascara.

Elle frappe aux yeux de tout visiteur de passage. Après le passage du wali de Mascara dans la région, le 28 octobre dernier, des citoyens et autres membres des organisations de la société civile ont tiré la sonnette d’alarme sur l’état critique de l’environnement de leur ville qui, selon eux, «croule sous la saleté». En effet, partout dans la ville, les ordures et les déchets jonchent les rues et les trottoirs. Même le premier responsable de la wilaya n’a pas caché sa déception quant à l’absence de l’hygiène dans l’une des importantes régions de la wilaya. «Les sols sont garnis de déchets, les rares espaces verts sont abandonnés et les trottoirs sont squattés par les commerces (alimentation générale, fruits et légumes, cafés ...) et autres propriétaires de véhicules», déplore un citoyen pour qui le constat est triste. «Dans de nombreux quartiers, les piétons sont obligés de fuir les trottoirs pour se rabattre sur les chaussées en les partageant avec les automobilistes», nous relate un jeune.

Dans certains coins de la ville, les bacs à ordures, quand ils existent, sont souvent débordés, sales et dégradés. Les jardins, fermés au public, sont en nette dégradation. Les rares espaces verts sont laissés à l’abandon.

À l’instar du chef-lieu de la wilaya, le phénomène du stationnement anarchique sur les deux côtés de la chaussée achèvent le décor à Mohammadia où les citoyens sont contraints de vivre dans un cadre de vie déplorable. Devant cet état de fait, des voix se sont élevées pour demander l’amélioration du cadre environnemental de la ville.