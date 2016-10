Les écoliers en danger à Mamounia

Réagissez

A l’agglomération urbaine deAïn Kahla, dans la commune de Mamounia, l’état dans lequel se trouve l’école primaire Ahmed Zabana est déplorable.

Le mur de clôture de cet établissement ne cesse de se dégrader et risque de s’effondrer à tout moment, mettant la vie des écoliers en danger. «Les responsables à tous les niveaux ont été alertés, en vain», révèle un parent d’élève. La cantine scolaire de cette école, dépourvue de lave-vaisselle, n’honore guère le nom du chahid qu’elle porte ! En plus, a-t-on constaté, les écoliers prennent leur repas, par groupe, dans un espace très réduit et dans des conditions navrantes.

De son côté, le CEM de cette agglomération, réalisé en préfabriqué dans les années 1980, est en nette dégradation et les élèves, les enseignants et le personnel sont explosés aux risques de l’amiante. Sales et dégradés, les sanitaires de dégagent des odeurs nauséabondes. Parallèlement, les locataires des 130 logements sociaux sont privés d’éclairage public et des moyens de communication notamment l’Internet. Selon un responsable de la mairie, «le problème de l’absence de l’éclairage public à la cité des 130 logements est une affaire qui concerne l’OPGI». En outre, l’état dégradé des routes à Aïn Kahla suscite le courroux des automobilistes. «L’entreprise qui a réalisé les travaux de réhabilitation du réseau d’AEP n’a pas procédé à la remise en état de la voirie après l’achèvement des travaux. Où sont les services de contrôle», s’interroge un citoyen.