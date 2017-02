Les écoles coraniques sous la surveillance des maires

Réagissez

Les présidents des APC de la wilaya de Mascara sont dans l’obligation de contribuer, dorénavant, au contrôle des écoles coraniques implantées dans leur commune.

Cette décision a été annoncée, mardi passé, lors de la réunion du conseil exécutif de la wilaya, par la SG de la wilaya, Mme Zaoui Rachida, qui a ordonné aux élus de mener, en collaboration avec le directeur des affaires religieuses et des wakfs, toutes les enquêtes administratives nécessaires sur les enseignants du Coran. Selon la même source, les classes coraniques des différentes mosquées à travers la wilaya comptent 6664 élèves, en plus de 234 autres étudiants des zaouïas venus de diverses wilayas du pays.

Parallèlement, Mme Zaoui a exigé des maires une vérification permanente des travaux de réalisation des mosquées qui doivent être dotées de logements de fonction, afin de mettre un terme aux absences fréquentes des imams. Selon le directeur des affaires religieuses et des wakfs, son secteur, qui compte 614 mosquées et 115 autres en cours de réalisation, 341 classes coraniques, 37 zaouïas, 2 écoles coraniques et 349 associations à caractère religieux, souffre d’un déficit en matière de logements de fonction.