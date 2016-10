Les donneurs de sang se font rares

Réagissez

Les donneurs de sang dans la wilaya de Mascara se font de plus en plus rares. Un phénomène qui a engendré un déficit important en poches de sang dans les différents établissements hospitaliers.

Les nombreux patients nécessiteux, face à ce problème, sont contraints de lancer des appels sur les réseaux sociaux et dans les mosquées. «Les banques de sang des hôpitaux de Mascara n’arrivent plus à satisfaire une demande en constante augmentation», révèle une source hospitalière.

La situation devient difficile au niveau des services des urgences médicales après l’admission des blessés des accidents de la circulation également en constante aggravation. Ainsi, le problème du manque de ce produit vital est à plusieurs reprises abordé par les cancéreux et leur famille. Le responsable du Centre de transfusion sanguine de Mascara, Dr Selt Mahieddine, nous a déclaré, qu’afin de pallier le manque de sang, des campagnes de collecte de sang sont régulièrement organisées à travers les différentes localités de la wilaya.

Et d’ajouter : «Les jeunes de l’association Nass El Khir, de l’association des cancéreux, les policiers et les salariés de la cimenterie Lafarge de Oggaz sont parmi les principaux donneurs de sang qui alimentent régulièrement les banques de sang.» Un praticien d’un établissement hospitalier de Mascara a mis l’accent sur la nécessité de «prendre soin des banques de sang afin qu’elles puissent répondre aux normes et d’instaurer une culture de donneurs de sang d’une manière régulière et permanente chez les citoyens». Dans un passé récent, rappelons-le, les organisations estudiantines de l’université de Mascara faisaient une concurrence loyale dans le don du sang, une attitude qui a disparu de nos jours.