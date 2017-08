Les anciens militaires reviennent à la charge

Réagissez

Sous un soleil de plomb et sous la statue de l’Emir Abdelkader en plein centre-ville de Mascara, des retraités, des invalides, des radiés et ayants droit de l’ANP ont observé, hier matin, un sit-in pour «demander la concrétisation des promesses faites par le ministère de la Défense visant la régularisation de leurs situations financières, sociales et organiques». Les anciens militaires venus des quatre coins de la wilaya ont, en outre, manifesté leur colère quant à «la détention qui a trop duré» de leurs collègues Amar Hassini dit «El Béret» et Saïdi Abdelaziz. Les manifestants demandent au président de la République et au Premier ministre «de libérer tous les détenus et la concrétisation des revendications des retraités, des invalides, des radiés et autres ayants droit de l’ANP».