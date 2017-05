Le projet de déviation autoroutière en retard

Réagissez

Le projet d’aménagement d’une déviation autoroutière partant du carrefour des RN4 et RN6, situé au lieu-dit Kherouf, à quelques encablures de la ville de Sig (Mascara), vers le rond-point de la RN97, menant à la ville de Ras Aïn Amirouche, accuse beaucoup de retard. Censé être inauguré le 1er mai dernier, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, le projet est à un taux d’avancement estimé à 85%, selon une source du cabinet du wali de Mascara. Jeudi 2 mars dernier, le taux d’avancement des travaux était de 60%.

Ce jour-là, le wali, El Affani Salah, sur le chantier, a demandé aux entreprises réalisatrices et à ses subordonnés de redoubler d’efforts afin d’achever les travaux avant le 1er mai. Plus de 60 jours se sont écoulés sans que les quatre entreprises réalisatrices parviennent à achever les travaux. Jeudi 11 mai, le taux d’avancement n’a pas dépassé les 85%. Pour justifier ce retard, les entreprises en charge des travaux évoquent de nombreux problèmes, dont l’approvisionnement en ciment et autres difficultés financières générées par le non-recouvrement de leurs créances. Contactée, une source de l’usine Lafarge ciment d’Oggaz (LCO) nous a relaté que «l’approvisionnement des entreprises réalisatrices en matière de ciment est assuré, notamment pour les entreprises chargées des travaux de réalisation des grands projets dans la wilaya, comme le tronçon autoroutier, le MAO et les barrages». Le projet de la déviation autoroutière de Sig, faut-il le mentionner, qui s’étend sur une distance de 8 km seulement, vise à désengorger la ville de Sig étouffée par la densité de la circulation routière.