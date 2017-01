Réagissez

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, s’est rendu, jeudi, à l’hôpital Dali Abdelkader de Ghriss, qui a été inondé dimanche dernier, par les eaux pluviales, qui ont atteint, selon un communiqué de la wilaya, un mètre de hauteur.

Cette situation, notons-le, a incité les pouvoirs publics à évacuer et transférer 92 malades vers l’hôpital de Mascara et 16 enfants et autres nouveau-nés vers la maternité de Mascara. A l’intérieur de cet établissement hospitalier, réalisé en préfabriqué en 1984, qui a atteint ses limites après avoir dépassé sa durée de vie de 25 ans maximum, le ministre, qui a salué sa réhabilitation et sa remise en service en un temps record de 24 heures, n’a rien dit sur son éventuel remplacement par un autre en dur. Il a tenu à annoncer seulement qu’«une étude sur la protection de l’hôpital de Ghriss contre les inondations est au menu». Pour plusieurs citoyens, la visite de Boudiaf n’a rien apporté de positif. Ils s’attendaient à ce que le ministre leur annonce l’inscription des opérations de remplacement en dur des quatre infrastructures hospitalières réalisées en préfabriqué à Mascara, Tighennif, Ghriss et Mohammadia. Certains ont affiché leur déception quant au niet du gouvernement relatif à la dotation de la wilaya de Mascara d’un centre anticancer.