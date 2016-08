Réagissez

Les perturbations récurrentes dans la distribution de l'eau potable dans les différentes localités de la wilaya de Mascara nourrissent la colère des citoyens et poussent d’autres dans la rue. Jeudi dernier, de nombreux citoyens de la commune d'Oued El Abtal, à 70 km de Mascara, ont bloqué à la circulation automobile le tronçon de la RN91 reliant Mascara à Tiaret pour protester contre la pénurie d'eau potable qui sévit depuis plusieurs semaines dans leur localité.

Cette fois-ci, les citoyens mécontents n'ont pas barré la route à l'aide des pierres et autres pneus enflammés, mais ils ont installé, en plein milieu, une tente en signe de deuil ! «L'eau, c'est la vie. Pas d'eau, pas de vie», commente un jeune de Oued El Abtal. Selon de nombreux citoyens, «la pénurie d'eau s'est aggravée ces derniers mois au chef-lieu de la commune de Oued El Abtal et dans l’ensemble de ses douars qui lui sont rattachés». Devant cette situation qualifiée de dramatique, les pouvoirs publics sont pointés du doigt. «Les responsables à tous les niveaux n'ont rien fait pour régler ce problème qui n'a que trop duré. En cette période de grande chaleur, l’eau ne parvient à nos robinets qu’une fois toutes les deux semaines et plus», témoigne un citoyen.

Cette situation de manque d'eau pénalise des milliers de citoyens d'autres localités, notamment le chef-lieu de la wilaya de Mascara, Aïn Ferah, Aïn Fares, Fergoug, Hacine... pour ne citer que ceux-là. Ce problème de pénurie n'a jamais été aussi accru. Même le volume d'eau lâché est insuffisant. Que se passe-t-il ? Selon l’ADE, «les perturbations sont dues aux pannes survenues au niveau des pompes et autres transformateurs».