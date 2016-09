Réagissez

Les commerçants informels ainsi que les parkingueurs autoproclamés ont, à présent, pignon sur rue dans le centre-ville de Mascara. Et cela au point que beaucoup disent, non sans ironie, qu’il n’existe plus de trottoirs à Mascara.

Les trottoirs ont disparu du tissu urbain de la wilaya de Mascara. Ils sont purement et simplement occupés illégalement, en plus des chaussées, par les commerçants de tous genres. Même les «parkingueurs» autoproclamés, de plus en plus nombreux, accaparent, eux aussi, les trottoirs et autres chaussées. Ce phénomène est constaté à travers les communes de la wilaya où les marchands préfèrent étaler leurs marchandises sur les trottoirs et même sur la chaussée.

D’autres se sont carrément approprié les espaces situés devant leurs magasins et les ont transformés en terrasses de cafés, en étalages illicites de produits en tous genres et même en prolongements de leurs boutiques. Certains marchands se sont accaparés la chaussée par la pose de cageots de fruits et légumes, des échelles, des cartons et autres objets hétéroclites pour la seule raison d’empêcher le stationnement des véhicules devant leurs boutiques !

«Les lieux publics dans de nombreux endroits sont devenus des propriétés privées», commente un citoyen tout en affichant son mécontentement quant à l’anarchie qui règne dans les tissus urbains des villes de la wilaya de Mascara. Même le squat des trottoirs par des automobilistes qui stationnent n’importe où et n’importe comment prend de l’ampleur à Mascara. Des trottoirs et autres routes sont devenus carrément inaccessibles, que ce soit aux piétons ou aux automobilistes.