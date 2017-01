Réagissez

n Hier, l’hôpital Dali Abdelkader de Ghriss, à 20 km de Mascara, a été inondé par les eaux de pluie. Les sapeurs-pompiers ont utilisé du matériel destiné à ce genre de situation pour l’évacuation des personnes, à savoir les embarcations de type Zodiac.

Tous les moyens matériels nécessaires ont été déployés par les éléments de la Protection civile pour la circonstance, nous a relaté un témoin oculaire. De nombreux malades, a-t-on appris, ont été évacués vers d’autres établissements de santé à Mascara et Mohammadia.

«La maternité de Mascara est archicomble. Elle a accueilli le nombre le plus important des malades évacués de l’hôpital de Ghriss», nous confie un praticien. Même l’hôpital de Mascara n’a pas été épargné. Les infiltrations d’eau de pluie à travers le toit ont été enregistrées dans les services de l’hôpital. En outre, plusieurs autres infrastructures des secteurs sanitaires et de l’enseignement ont été inondées par les eaux de pluie. Dans certaines localités, les classes des écoles et autres CEM ont été envahies par les eaux.