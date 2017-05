L’ancien directeur des ressources en eau acquitté

Réagissez

L’ancien directeur des ressources en eau de la wilaya de Mascara, Mourad Rechis, poursuivi en justice pour une affaire de ratification de marchés non conformes aux dispositions législatives, l’octroi d’avantages injustifiés à autrui et la dilapidation de deniers publics, a été acquitté, en fin de semaine, par le tribunal de Mascara. L’affaire traitée par les enquêteurs de la brigade de recherches de la gendarmerie nationale de Mascara a vu le jour au mois de septembre 2015 à la suite d’une lettre anonyme accusant le directeur des ressources en eau de malversations. De nombreux fonctionnaires, le directeur en question et autres entrepreneurs ont été auditionnés par le juge d’instruction près le tribunal de Mascara et trois rapports d’expertise ordonnés par le tribunal ont été effectués, sans toutefois relever de défauts. L’ancien directeur des ressources en eau, rappelons-le, a été suspendu de ses fonctions au mois de février.