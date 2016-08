Hausse inquiétante de la pauvreté

Réagissez

La pauvreté ne cesse d’augmenter à Mascara

De nombreuses familles vivent sous le seuil de pauvreté dans la wilaya de Mascara.

Officiellement, elles sont «74 805 familles nécessiteuses inscrites sur les listes des bénéficiaires de l’action de solidarité durant le mois de Ramadhan pour laquelle la wilaya a dégagé la somme de 300 millions de dinars», précise un communiqué de la wilaya. Ce chiffre est en nette hausse par rapport à l’année 2013 où le nombre de familles démunies recensées était de 66 932.

En effet, en ce mois de Ramadhan et à travers l’ensemble des localités, le phénomène de la mendicité a connu une recrudescence non négligeable. Des femmes traînant derrière elles leurs enfants et même des bébés, des hommes, dont la majorité sont des handicapés sur des chaises roulantes s’asseyent quotidiennement devant les mosquées, les marchés, les grands commerces ou sur les trottoirs pour demander l’aumône. Le constat est amer ! Les actions menées par les différents acteurs intervenant dans la solidarité sont, pour diverses raisons, inefficaces et sans impact sur la pauvreté.

«Des sorties sont régulièrement organisées par le CRA dans les régions où la pauvreté est élevée au cours desquelles des aides alimentaires sont distribuées et des consultations médicales effectuées», nous fait savoir le président du Croissant-Rouge algérien, Benali Drir. Selon notre interlocuteur, 9 190 couffins de Ramadhan ont été accordés, durant les 20 jours du Ramadhan, aux APC afin de les attribuer aux familles nécessiteuses.

La wilaya, ajoute notre source, a accordé au CRA un budget de 3,750 milliards de centimes qui a permis l’achat de 7 500 couffins alimentaires. Le comité national du CRA, cette année, s’est illustré par son absence. Aucune aide que ce soit financière ou alimentaire n’a été réservée pour son bureau de wilaya de Mascara. «Nous n’avons rien demandé. Eux, Ils n’ont rien proposé», dit-il. La contribution des donateurs notamment des entreprises publiques ou privées était timide.