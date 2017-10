Habitat menaçant ruine : Des familles en danger à Mohammadia

Réagissez

«Cela fait plusieurs années que je vis avec mes enfants, actuellement ils sont tous aussi pères de famille, dans cette habitation vétuste et menaçant ruine à tout moment.

Nous vivons un cauchemar qui n’en finit pas», s’est exprimée, mardi passé, Mme Tmezert, une sexagénaire, résidant au lieu-dit haouche Kada, situé en face du siège de la mairie de Mohammadia. Selon les dires des personnes rencontrées, à l’intérieur de cette habitation, sise rue Riad Mohamed, elles vivent dans des conditions de grande précarité et dangereuses. A l’intérieur de haouche Kada, la menace de l’écroulement est réelle et la solution pour sauver la vie des familles tarde à arriver. «Qu’attendent les pouvoirs publics pour nous sauver de cette situation ? Attendent-ils qu’un drame se produise pour réagir ?», s’est interrogé le président d’une association locale. La dernière fois où une partie de l’immeuble s’est effondrée, un père de famille a été blessé et évacué à l’hôpital de la ville.

Des parents et leurs enfants, en l’absence d’un toit décent, continuent à y vivre malgré les risques et les menaces encourus. Une source de la maire de Mohammadia nous a annoncé que de nombreuses familles résidant les habitations précaires seront relogées après les prochaines élections locales du 23 novembre 2017. «Pourquoi attendre après les élections pour sauver des vies d’une situation dangereuse ? Les logements sociaux existent mais restent fermés !» nous dira un jeune père de famille, en chômage, habitant aussi une habitation menaçant ruine. Selon les informations en notre possession, plus de 400 logements sociaux sont réalisés au niveau du pôle urbain de Mohammadia, mais les pouvoirs publics tardent à les distribuer.