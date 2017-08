Association La Radieuse à Mascara

Emouvant hommage à Kaddour Bousselham

Toujours et plus que jamais reconnaissante et consciente de l’apport et la contribution des Algériens à leur pays et surtout du sacrifice consenti par certains, la très active association La Radieuse d’Oran et son dynamique et sympathique président, Chafi Kada, très appréciés et surtout respectés pour leurs opérations et autres élans de solidarité, n’ont pas dérogé à leur exemplaire tradition.

Et ce, en ne faisant pas dans l’oubli ou encore l’amnésie. L’association La Radieuse a observé une halte pour saluer la mémoire d’un enfant du pays, de Hacine, à Mascara, Kaddour Bousselham, un martyr de la presse écrite. Un journaliste émérite -très connu et estimé par ses pairs et les lecteurs dont ceux suivant le club de football local, le GCM et sa star Lakhdar Belloumi- ayant débuté sa carrière en qualité de correspondant du quotidien francophone La République d’Oran. Après la reconversion de ce journal en langue arabe, il intégrera l’équipe d’El Moudjahid avant de rejoindre la rédaction d’Horizon à Alger. Et puis, il rentrera au «bercail» en tant que chef de bureau d’Horizon à Mascara. Mais la folie meurtrière terroriste islamiste freinera son élan. Kaddour Bousselham a été enlevé par un groupe terroriste armé, le samedi 29 octobre 1994 à 20h10, à Hacine (20 km du chef-lieu, Mascara) alors qu’il se trouvait lui et sa famille(sa femme enceinte) sous une tente de sinistrés -Hacine avait été ébranlée par un violent séisme d’une magnitude de 5,7 sur l’échelle de Richter, le 18 août 1994-. Trois jours après, il sera lâchement assassiné. Son corps n’a jamais été retrouvé. Kaddour Bousselham avait 47 ans et était père de six enfants. A titre de rappel, Kaddour Bousseham avait déjà reçu plusieurs lettres de menace émanant des groupes islamiques armés. Mais il continuera à travailler, à écrire et informer. «Il est toujours vivant dans le cœur de ceux qui l’aiment. Celui des Algériens» Un vibrant hommage posthume lui a été rendu, avec le concours de sa famille, par l’association La Radieuse, présidée par Chafi Kada, les autorités locales, à leur tête, le wali de Mascara, Lebka Mohamed, et avec la contribution de l’opérateur Mobilis. Ce recueillement ayant une pieuse pensée au regretté Kaddour Bousselham a été marqué par la présence personnalités sportives, à l’image de l’ex-joueur du FLN, Saïd Amara, de la légende du football algérien, Lakhdar Belloumi, Fodil Megharia, Hansal Mohamed et des anciens joueurs du GC Mascara. Un diplôme d’honneur, un trophée du mérite, une aide financière et une Omra -(pèlerinage à La Mecque)- ont été offert à la famille du regretté Bousselham. Ce qui a mis du baume au cœur à sa veuve et du fils du défunt, lequel a fondu en larmes, en remerciant l’association La Radieuse : «Je remercie vivement La Radieuse pour ce geste, ainsi que les autorités locales de la wilaya de Mascara et l’opérateur Mobilis, qui se sont tous souvenus de mon père. Aujourd’hui, la famille Bousselham sent que mon père, qui a œuvré pour l’Algérie, à travers le journalisme et qui a été assassiné, est toujours vivant dans le cœur de ceux qui l’aiment. Celui des Algériens.» Hansal et Lakhdar Belloumi se sont souvenus de la probité et du côté pédagogique, dont les précieux conseils qu’il leur prodiguait lors des entretiens avec la presse. Ils appréciaient ses écrits. Le wali de Mascara, Lebka Mohamed a promis d’aider la famille Bousselham.



