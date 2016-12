Deux dealers écroués à Mascara

Réagissez

Deux dealers, âgés de 28 et 29 ans, répondants aux initiales de D. O., et B.B., ont été écroués, hier, par le tribunal de Mascara pour trafic de stupéfiants dans le secteur urbain.

Selon une source policière, les mis en cause ont été arrêtés avec une autre personne, âgées de 31 ans, K. L., lors d’une opération de police menée dans le quartier populaire de Bab Ali à Mascara.

Placés sous surveillance, les dealers ont été surpris en flagrant délit de possession de drogue. Chez le premier, les policiers ont découverts 35 comprimés dissimulés dans un paquet de cigarettes. Pour le second, une quantité de kif traité de 3,6 grammes a été saisie.

La perquisition des domiciles des deux mises en cause a permis aux policiers de mettre la main sur une autre quantité de kif traité dans le domicile du second suspect. Une arme blanche et une somme d’argent y ont aussi été saisies. Le troisième complice, lors de son présentation devant le tribunal, a bénéficié de liberté provisoire.