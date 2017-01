Des zones d’activité dépourvues de commodités

Réagissez

La viabilisation au niveau des zones d’activité de la wilaya de Mascara est absente.

Certaines sont carrément dépourvues des commodités les plus élémentaires, notamment l’eau, le gaz, l’électricité, le réseau d’assainissement, l’éclairage et autres routes. Selon un document de la commission du développement local de l’APW, la zone d’activité de Sidi Abdelmoumène, d’une superficie de 7,60 ha, sur laquelle se répartissent 80 assiettes foncières, est dans un état d’abandon total à cause de l’inexistence du gaz, de l’électricité, d’aménagement des routes et de l’éclairage.

Le rédacteur du document a évoqué que 11 zones d’activités sur les 13 sont dénuées d’éclairage et que la saleté fait partie intégrante de l’environnement dans d’autres zones. En outre, plusieurs bénéficiaires d’assiettes foncières n’ont pas réalisé des établissements industriels dans certaines zones d’activités mais… des habitations ! Pis encore, des locaux réalisés dans d’autres zones ont été soit loués soit vendus. Selon les chiffres mentionnés dans le document de l’APW, pas moins de 833 lots de terrains industriels ont été accordés aux porteurs de projets, dont certains n’ont pas honoré leurs engagements et ont purement et simplement détourné les terrains de leur vocation.