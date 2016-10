Des habitants réclament des ralentisseurs sur la route

Réagissez

Les habitants des cités situées au pôle de Sidi Saïd, à Mascara, réclament la mise-en-place de ralentisseurs pour assurer la sécurité de leurs enfants scolarisés. Le mauvais comportement de certains chauffards constitue une véritable menace pour la vie de leurs enfants.

Par le biais d’une requête adressé, le 22 septembre passé, aux pouvoirs publics, le collectif des habitants a signalé qu’environ «200 enfants scolarisés, âgés de 5 à 15 ans, résidant les cités El Mansourah, 50, 60 et 70 logements universitaires, traversent quotidiennement la double-voie longeant la bibliothèque centrale universitaire au point situé au niveau de la piscine semi-olympique pour se rendre à leur écoles».

Et d’ajouter : «de nombreux conducteurs empruntant cette voie ne ralentissent même pas pour laisser passer les écoliers dont la majorité sont livrés à eux-mêmes ou confiés au plus âgé d’entre eux». Afin d’éviter qu’un fâcheux accident de la circulation n’arrive à ce point très fréquenté -du fait qu’il dessert 4 cités d’habitations-, ils réclament la mise en place de 2 ralentisseurs sur les deux voies au niveau de l’entrée de la piscine semi-olympique de Sidi Saïd, un passage piétons et des panneaux de signalisation de sortie d’école.