Des familles en détresse à Mascara

Plusieurs familles vivent dans des conditions lamentables à Mamounia, une localité distante de 2 km seulement du chef-lieu de la wilaya de Mascara. En effet, en face de l’Ecole de police, sise sur la RN17A, des familles entières ont fait des abris de fortune de ce qui reste d’une ancienne ferme dite «Si Abderrahmane», qui menace de s’écrouler à tout moment.

Au vu et au su des autorités locales, des vies humaines (enfants, femmes et hommes) sont purement et simplement en danger permanent de maladies et de mort !

A l’intérieur du taudis où loge la famille de Chaâbane Djelloul Abdelkader, c’est l’horreur. Le toit partiellement effondré et des murs qui tomberont aussi un jour. La situation est la même pour les autres pères de famille, qui rêvent d’un toit décent pour leurs enfants, dont certains en bas âge, a-t-on constaté, souffrant de maladies allergiques. «La situation se dégrade de jour en jour. Les fissures des murs sont devenues importantes et les toitures laissent passer les eaux de pluie. Nous vivons le calvaire et nos enfants dorment au milieu des nids de rats et de serpents», nous dit-on.

L’absence d’hygiène, d’eau potable, de réseau d’assainissement et d’électricité, dans ce qui reste de la ferme Si Abderrahmane, caractérise également la vie quotidienne de beaucoup de familles souffrant de mal-logement à Mamounia.

A quelques encablures de cette ferme, plus précisément à proximité de la cité des 100 Logements de Aïn Kahla, d’autres familles habitent des abris, le toit en tôle de zinc, dans des conditions d’hygiène affligeantes.

«Plusieurs opérations de distribution de logements sociaux ont été réalisées à Mamounia, où de nombreuses personnes ont bénéficié de ces logements, alors qu’ils ne sont pas dans le besoin. Quant à nous, on attend, nous n’avons pas le choix», nous dira, les larmes aux yeux, Mohamed, un père de trois enfants sans emploi.