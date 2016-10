Des «éducatrices» au comportement irresponsable à Mascara

Réagissez

«Dans de nombreuses crèches implantées partout dans la wilaya de Mascara, le phénomène de l’instabilité des éducatrices inquiète de plus en plus les parents des enfants en bas âge».

Tel est le témoignage d’une directrice d’une crèche installée dans la région qui reproche aux pouvoirs publics leur faible volonté de lutter contre l’anarchie qui règne dans ce secteur. Fatima, mère de trois enfants qui fréquentaient deux crèches à Mascara, n’a pas mâché ses mots à l’égard de «certaines» gérantes et éducatrices des crèches. «Le recrutement de pseudo-éducatrices dans certaines crèches ne se base, malheureusement, sur aucun critère», certifie cette mère quadragénaire qui a tenu à mettre l’accent sur le comportement irresponsable de «certaines éducatrices».

«Un jour, de retour de mon travail, je me suis rendue à la crèche pour retirer mon enfant. Sur les lieux, j’ai découvert mon fils, âgé d’à peine trois ans, malade avec une fièvre violente sans que je sois avertie», dit-elle. Selon notre interlocutrice, quand l’enfant tombe malade, faute d’expérience, «certaines éducatrices le font dormir».

En ajoutant : «C’est la même méthode mise en œuvre pour ne pas être dérangé». Saïd, parent d’une fillette qui fréquente également une crèche dans une région à Mascara, a évoqué un autre volet, celui lié à l’environnement dans lequel vivent les enfants dans les crèches. «J’ai vu des garderies où nos enfants évoluent dans un milieu malsain.

Les couvertures et autres tapis utilisés sont sales et dégagent des odeurs nauséabondes. Même les jouets mis à la disposition des enfants ne sont jamais lavés ou désinfectés». Sous couvert de l’anonymat, la directrice d’une crèche a dénoncé l’absence de contrôle des services compétents. Selon ses dires, «dans les différentes localités de la wilaya, certaines personnes ont aménagé, purement et simplement, des garages pour les transformer en crèches dénuées de toutes commodités.

Où sont les services de contrôle ?» Selon elle, certaines crèches recrutent des éducatrices ayant des diplômes en psychologie, sociologie et autres techniciens supérieurs 1re enfance. «Malheureusement, d’autres ne le font pas. Ils recrutent des filles qui n’ont ni expérience ni diplôme pour leur verser des salaires moins élevés», nous dit-on.

Un facteur source de négligence et de laisser-aller. Les pouvoirs publics sont appelés à mettre un terme à ce que qualifient de nombreux intervenants «d’anarchie qui domine le secteur des crèches». Un praticien du secteur privé n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur certains parents qui «confient leurs enfants à des personnes non qualifiées et les mettent dans des établissements qui n’ont pas les qualités requises. Il y a une certaine complicité des parents qui encouragent cette passivité».