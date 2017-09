Des écoliers en danger à Mamounia

Réagissez

L’école Ahmed Zabana dans la commune de Mamounia

Hier, plus de 300 enfants ont rejoint leur école primaire du quartier d’Aïn Kahla, commune de Mamounia, à 2 km de Mascara, laissant derrière eux leurs parents angoissés par les risques d’effondrement du mur de clôture de cet établissement portant le nom du martyr Ahmed Zabana. Le mur de clôture qui entoure cette école ne cesse de s’incliner, de façon permanente et intense, vers l’extérieur et risque de s’effondrer à tout moment mettant la vie des écoliers en danger. «Cela fait plus de trois ans que nous alertons les pouvoirs publics à tous les niveaux, en vain. Les responsables, chacun dans son domaine, attendent toujours qu’il se passe un drame pour réagir», dira le père d’un écolier de 5ème année.

La situation dans laquelle se trouve ce mur de clôture, réalisé sans piliers de soutien, est inquiétante et exige une intervention urgente avant qu’un drame ne se produise. En outre, la cantine scolaire de cet établissement dépourvue d’un lave-vaisselle n’honore guère ni le secteur de l’Éducation ni celui des collectivités locales. En plus, nous dit-on, les écoliers prennent leur repas, par groupe, dans un espace très réduit et dans des conditions navrantes. «Les écoliers, une fois dans la cantine, partagent les mêmes assiettes et cuillères et prennent leurs repas en position debout», témoigne le même parent d’élève.