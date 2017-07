Des demandeurs de logement interpellés par la police

Réagissez

Hier matin, une dizaine de personnes du quartier de Sidi M’hamed, qui réclamaient des logements, ont été arrêtés et embarqués par des policiers munis de matraques. Il était 10h30, lorsque plusieurs personnes, hommes et femmes accompagnés de leurs enfants, ont fermé la rue menant vers le tribunal de Mascara, en brandissant des banderoles sur lesquelles ils avaient inscrit leur principale revendication, : le droit à un toit décent.

Quelques instants après, un fourgon blanc arrive sur les lieux, et, sans tarder, une dizaine de policiers antiémeute, équipés de casques et de matraques, en sortent et se dirigent vers les manifestants. Et, devant les regards des enfants et autres passants, les forces de l’ordre entament les mesures de dispersion et embarquent certains manifestants dans le fourgon.

Les familles protestataires, notons-le, résident dans des habitations menaçant de s’effondrer au quartier Sidi M’hamed, en plein centre-ville de Mascara.

Ils réclament, depuis plusieurs années, leur relogement, comme cela a été le cas, ces derniers mois, pour les familles des autres quartiers de la ville.