Cadre de vie : Mascara est sale !

Les déchets ménagers amoncelés à chaque coin...

Les odeurs nauséabondes dégagées par les déchets ménagers amoncelés aux coins des rues et le liquide malodorant (lixiviat), qui coule des camions-bennes de l’entreprise de collecte des ordures ménagères Proprec, rendent l’air irrespirable à Mascara.

Depuis plusieurs semaines, la population de nombreuses communes de la wilaya de Mascara subit les odeurs nauséabondes causées par les déchets ménagers amoncelés aux coins des rues et le liquide malodorant (lixiviat), qui coule des camions-bennes de l’entreprise de collecte des ordures ménagères Proprec et arrose les rues et autres ruelles. A chaque passage des camions de collecte, une odeur pestilentielle se dégage du liquide déversé sur le sol.

«Ces engins, dans leur majorité en état déplorable, qui parcourent nos quartiers pour ramasser les déchets ménagers se sont transformés en source de pollution majeure de l’environnement. Chaque jour, nos narines sont perturbées par cette odeur proche des effluves d’égouts», relate un praticien.

Un citoyen de la localité de Mamounia témoigne: «Partout où ils passent, ils laissent leurs traces. Ces camions collecteurs d’ordures défectueux de l’entreprise Proprec arrosent, quotidiennement et abondamment, les chaussées avec ce liquide visqueux qui dégage une odeur que personne ne peut supporter.» Selon différentes sources, ce problème se pose presque dans toutes les communes de Mascara. «Tout le monde se plaint d’une odeur puante qui a pris de l’ampleur en ces moments de fortes chaleurs.

Ces deux dernières années, les villes de la wilaya de Mascara ont connu un recul flagrant en matière d’hygiène environnementale. En tous cas, le mode de gestion des collectes et de transport des ordures ménagères a montré ses limites», nous dit-on. Contacté hier par téléphone, un cadre de l’entreprise Proprec, sous couvert de l’anonymat, a reconnu l’existence du problème qui fait beaucoup jaser : «Nous avons réparé tous les camions-bennes de collecte et de transport des ordures ménagères qui fuient le lixiviat.»

Par ailleurs, sur sa page Facebook, un cadre dirigeant de Proprec écrit : «L’état déplorable du parc roulant servant à la collecte des déchets demeure la principale cause de ce problème.» Notre interlocuteur a, dans ce contexte, dénoncé l’incivisme de certains citoyens qui jettent anarchiquement leurs ordures. «Des gens se débarrassent de leurs ordures ménagères, dont des déchets liquides, n’importe où et n’importe comment», et d’ajouter : «La salubrité exige également un civisme et une collaboration étroite des habitants.

Comment voulez-vous que nos villes restent propres quand de nombreux citoyens ne respectent pas les horaires de ramassage des ordures ?» En général, tout le monde, citoyens, entreprises étatiques ou privées et pouvoirs publics, a une importante part de responsabilité dans les atteintes à l’environnement que certaines pratiques engendrent dans la wilaya.