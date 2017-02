80 souscripteurs dans le désarroi

Réagissez

Cela fait près de cinq ans que 80 souscripteurs aux logements promotionnels aidés (LPA), en cours de réalisation à Mascara, attendent les clefs de leur appartement.

«Lancés au mois de septembre 2012, les travaux de réalisation de nos logements avancent lentement et risquent de perdurer encore un certain temps», nous a déclaré, hier, un membre de l’association des 80 souscripteurs LPA, qui a tenu à affirmer que «le taux d’avancement des travaux n’a pas dépassé les 25%». Afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur le retard flagrant qu’accuse le projet, les souscripteurs ont frappé à toutes portes et ont tenu de nombreux sit-in devant le chantier, en vain.

Hier, des membres de l’association qui se sont présentés à notre rédaction, ont raconté que «le promoteur immobilier, Khettat Saber, chargé de l’exécution du projet, a encaissé près de 70% des apports financiers auprès des souscripteurs». Une information que nous n’avons pas pu confirmer auprès du promoteur Khettat Saber. Devant le retard «flagrant et injustifié des travaux», les souscripteurs demandent aux autorités locales de confier le projet à l’Agence de gestion et de régulation du foncier urbain de Mascara, et ce, après la résiliation du contrat avec le promoteur privé.

Le directeur du logement de Mascara, Abdelmadjid Guelil, nous a déclaré à ce sujet qu’«un planning des travaux a été élaboré avec l’entreprise afin d’achever le projet avant la fin de 2017». Et d’ajouter que «des décisions seront prises incessamment par le chef de l’exécutif qui a décidé d’en finir avec les difficultés de la situation». Dans ce contexte, des membres de l’association des 80 souscripteurs ont tenu à dénoncer l’élaboration d’un planning de travail avec l’entreprise en l’absence des représentants des concernés, victimes d’une situation qui leur a été imposée.