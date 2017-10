Mascara

74 personnes victimes d’une intoxication alimentaire dans une fête

Pas moins de 74 personnes, qui présentaient des signes aigus d’intoxication alimentaire, notamment vomissements, diarrhées et fièvre, ont été admises, vendredi et hier, aux hôpitaux Dr Khaled et Meslem Tayeb de Mascara.

Les victimes, de différents âges, participaient toutes à une cérémonie de mariage au douar Ouled Kada, connu communément sous le nom de Tiaïba, dans la commune de Mamounia, à 2 km de Mascara, lorsqu’elles ont été prises de troubles gastro-intestinaux. «Les victimes adultes ont été évacuées à l’EPH Dr Khaled au service des maladies infectieuses et les enfants, une vingtaine, ont été admis au service de pédiatrie de l’EPH Meslem Tayeb», nous dira, samedi, un infirmier qui a tenu à saluer les efforts déployés, durant la nuit du vendredi, par le personnel médical des deux établissements hospitaliers pour la prise en charge des malades. L’état de santé des patients placés sous surveillance médicale est stable et rassurant, nous a fait savoir notre interlocuteur. La cause de cette intoxication n’est pas encore connue. «Dans l’attente des résultats des analyses réalisées à partir d’échantillons des aliments suspectés, il est fort possible que le poulet soit la cause principale de cette intoxication alimentaire», nous dit la même source.



Abdelouahab Souag