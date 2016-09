541 commerçants appelés à assurer la permanence de l’Aïd

Réagissez

Pas moins de 541 commerçants devront assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El Adha, à travers les 47 communes de la wilaya de Mascara, pour garantir un approvisionnement régulier des populations en produits et services de large consommation, a-t-on appris de la direction du commerce.

Les opérateurs économiques concernés par la permanence sont 178 commerçants activant dans l’alimentation générale, 93 dans la vente des fruits et légumes, 82 bouchers et 90 boulangers. Quant aux unités de production, six moulins et cinq laiteries, dont la laiterie Émir, filiale du groupe Giplait de la localité de Tizi, sont également appelées à assurer la permanence.

Quelque 47 restaurants devront ouvrir leurs portes au cours des deux jours de la fête, précise la même source. Pour les automobilistes, la distribution des produits pétroliers sera assurée dans les 40 stations-service et autres points de ventre Naftal, dont dix à Mascara, six entre Tighennif et Oggaz, dix entre Sig et Mohammadia. Signalons que la permanence des commerçants est devenue obligatoire durant les fêtes nationales et religieuses depuis 2013 dans le cadre de la loi relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.