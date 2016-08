3 morts et 11 blessés dans un accident de la circulation

Réagissez

Trois personnes ont été tuées et 11 autres blessées, dont 8 sont dans un état grave, hier après-midi, dans un accident de la circulation survenu dans la wilaya de Mascara, sur le tronçon de la RN6 reliant les villes de Hacine et Sig. Selon une source de la Protection civile, un chauffard au volant d’un camion transportant des melons, immatriculé dans la wilaya d’Oran, a effectué un dépassement dangereux dans un virage pour entrer en collision avec deux taxis, une Peugeot 505 et une Renault 21 immatriculées respectivement dans les wilayas d’Oran et Tiaret. Voulant éviter la collision, un autre véhicule de marque Renault Clio immatriculé dans la wilaya de Mascara s’est renversé dans le fossé. Les trois personnes décédées, un homme et deux femmes, étaient à bord du premier taxi. Les victimes ont été transportées par les sapeurs-pompiers à l’hôpital de Sig.