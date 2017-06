22 décès sur les routes en 5 mois

Réagissez

Les accidents de la circulation continuent d’entraîner des morts, des blessés et des souffrances à Mascara. Durant les premiers cinq mois de l’an 2017, selon la Protection civile, pas moins de 422 accidents de la route se sont produits sur le réseau routier de la wilaya coûtant la vie à 22 personnes (9 enfants, 3 femmes et 10 hommes) et causant des blessures plus ou moins graves à 518 autres (87 enfants, 93 femmes et 338 hommes). «Les dépassements dangereux, le non-respect des signalisations routières et l’excès de vitesse sont parmi les principales causes des accidents de la circulation», témoignent des sources sécuritaires.