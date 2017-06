1550 employés du filet social appelés à quitter leurs postes

Réagissez

Parmi les employés touchés par la décision de non- renouvellement de contrat figurent de nombreuses personnes qui ont une famille à nourrir et des charges à payer.

«Pis encore, une grande partie de ces agents polyvalents (hommes et femmes) appelés à quitter leurs postes ont été recrutés dans le cadre du filet social, dans les années 1990. Après 20 ans de travail, pour un salaire mensuel ne dépassant pas les 5200 DA, ils se retrouvent tout simplement en chômage», nous a relaté, mardi, un président d’APC. Ces employés sont des femmes de ménage, des gardiens, des cuisiniers et autres agents polyvalents affectés aux sièges des communes, des écoles primaires, des cantines scolaires, des salles de soins et autres établissements publics. «A partir du 1er juillet, faute de gardiens, de nombreux établissements publics seront exposés aux cambriolages», a averti un maire, avant d’ajouter que «la cessation de contrat de travail des femmes de ménage et autres agents polyvalents, après de longues années d’activités, aura un impact négatif sur l’hygiène de l’ensemble des établissements publics». Selon notre source, le directeur de l’administration locale (DAL) de Mascara a déclaré, lors de la réunion du conseil de wilaya le 18 juin, qu’une correspondance a été adressée au ministère de la Solidarité nationale lui demandant le renouvellement des contrats d’un bon nombre d’employés.