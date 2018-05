Vif succès du Forum médical international

Réagissez

Environ 700 participants, entre médecins spécialistes et généralistes du territoire national, ainsi que des professeurs algériens et de l’étranger (France, Suisse et Maroc) participent depuis jeudi et jusqu’à aujourd’hui à la 6e édition du Forum médical pluridisciplinaire qu’organise l’association du corps médical privé de la wilaya de Chlef .

En effet, outre les nombreux praticiens nationaux, la rencontre, qui se tient à la maison de la culture de Chlef, réunit des sommités médicales, telles que les professeurs Bouzid, Tahmi, Nibouche, Bounedjar, Haddoum et Hamouda, pour ne citer que ceux-là. Côté étranger, on note la présence des professeurs Sophie Blin Durant Veil, Richard Treves (France), El Madani ( Maroc), et Marc Donath (Suisse).

Les travaux, visant à initier les médecins aux nouvelles méthodes et techniques de prise en charge des malades, se déroulent simultanément à la grande salle, pour les conférences sur les pathologies répandues, et dans les salles annexes pour les ateliers d’échanges et les conférences d’odonto-stomatologie. Parallèlement à ces activités, plusieurs laboratoires pharmaceutiques organisent des expositions sur leurs produits dans le hall de la maison de la culture.

En somme, la 6e édition du Forum médical international, qui coïncide avec le 20e anniversaire de la création de l’Association du corps médical privé de la wilaya de Chlef, organisatrice de l’événement, a connu un vif succès, de l’avis de tous les participants .

Ces derniers se sont réjouis autant de la parfaite organisation de ce rendez-vous, que de la qualité des travaux et conférences présentés par les différents intervenants sur les maladies en progression constante, comme les cancers du sein et colorectal et les affections cardio-vasculaires, diabétologiques, endocrinologiques, etc.

Bravo donc pour toute l’équipe de l’ACMPC pour avoir réussi le pari d’imposer son forum médical comme un espace incontournable de formation continue des praticiens de santé au niveau national.