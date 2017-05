Vers le désengorgement de la circulation

Réagissez

Le pont de Haï Zeboudj, enjambant la voie ferrée au centre-ville de Chlef, sera dédoublé, grâce à la réalisation d’un nouvel ouvrage d’art. L’avis d’appel de sélection des entreprises vient d’être lancé par la direction des travaux publics.

Il est prévu également la construction de deux trémies aux extrémités de l’ouvrage, afin de faciliter le trafic routier très dense à cet endroit. Le projet en souffrance depuis des années, a été débloqué, avons-nous appris, en raison de l’urgence de ce type d’infrastructure sur un passage qu’empruntent journellement plus de 30 000 véhicules et qui présente des risques d’écroulement sur l’un des supports. La nouvelle a été accueillie avec un grand soulagement par les usagers confrontés aux longues attentes sur le pont en question et qui sont contraints à faire un long détour pour rejoindre les deux rives de la ville de Chlef. Des projets similaires s’imposent également sur le tronçon du chemin de fer traversant la ville de Chlef, d’autant plus que de nouvelles cités d’habitation ont vu le jour autour du chef-lieu de wilaya.