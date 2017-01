Vers la récupération des terres agricoles abandonnées

Réagissez

Une commission de wilaya, composée de spécialistes des secteurs concernés, est en tournée à travers les exploitations agricoles relevant des biens de l’Etat, à l’effet de recenser les terres non exploitées ou sous-utilisées.

Celles-ci seront ensuite récupérées et concédées dans le cadre de l’opération de mise en valeur agricole, a-t-on appris d’une source proche du dossier. La mission mise en place par le wali de Chlef est à pied d’œuvre depuis début décembre écoulé et a déjà sillonné les exploitations de trois daïras.

Elle doit étendre ses travaux à d’autres circonscriptions avant de finaliser son rapport et le soumettre au chef de l’exécutif de wilaya. Selon notre source, tous ceux qui ont abandonné ou détourné les terres agricoles de leur vocation initiale, seront déchus conformément à la réglementation en vigueur. D’autant plus que le potentiel agricole soumis à une telle situation se chiffrerait à plusieurs centaines d’hectares, notamment dans la plaine du Cheliff, où de grandes superficies de vergers agrumicoles sont laissées en jachère. La décision des autorités a, comme il fallait s’y attendre, été accueillie très favorablement par les vrais fellahs et les opérateurs désirant d’investir dans ce secteur.