Université de Chlef : Les étudiants de l’Institut des sports en grève

Les étudiants en fin d’études de l’Institut national de l’éducation physique et sportive de l’université Hassiba Benbouali de Chlef sont en grève illimitée pour exiger un emploi après l’obtention de leurs diplômes.

Ils réclament une décision politique pour leur insertion future dans la vie active, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la jeunesse et des sports qui font face, selon eux, à un déficit énorme en matière d’encadrement sportif. Ils déplorent le fait que de nombreux diplômés de l’Institut national de l’EPS, titulaires de licences et de masters, continuent de raser les murs, au moment où leur présence dans les établissements scolaires et clubs sportifs s’impose plus que jamais.

Les grévistes se disent déterminés à poursuivre leur action jusqu’à la prise en charge de leurs revendications. Toutefois, l’arrêt des cours à quelques semaines des examens risque de leur causer un préjudice. A signaler que les étudiants de l’institut de l’EPS, à dimension nationale, bénéficient d’un enseignement spécialisé dispensé par un encadrement qualifié.